Кабмин отозвал поправки о повышенном НДФЛ для работающих из-за границы

Правительство отозвало поправки о налогах, включая НДФЛ для работающих из-за границы россиян, для внесения ряда технических уточнений.

Об этом сообщило РИА Новости в пресс-службе кабмина.

«В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о повышении до 30% НДФЛ для работающих из-за границы.

Поправки касаются уехавших из страны, которые в своей работе используют российский сегмент интернета либо размещённые в стране программно-аппаратные и технические средства.