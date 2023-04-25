Кабмин отозвал поправки о повышенном НДФЛ для работающих из-за границы

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Правительство отозвало поправки о налогах, включая НДФЛ для работающих из-за границы россиян, для внесения ряда технических уточнений.
Кабмин отозвал поправки о повышенном НДФЛ для работающих из-за границы
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

Об этом сообщило РИА Новости в пресс-службе кабмина.

«В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о повышении до 30% НДФЛ для работающих из-за границы.

Поправки касаются уехавших из страны, которые в своей работе используют российский сегмент интернета либо размещённые в стране программно-аппаратные и технические средства.

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