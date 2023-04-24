В Госдуму внесли законопроект о повышении до 30% НДФЛ для работающих из-за границы

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян.

Документ опубликован в электронной базе палаты парламента.

Отмечается, что после утраты российского налогового резидентства с проживающих за рубежом будет взиматься НДФЛ в размере 30% вместо 13%.

Поправки касаются уехавших из страны, которые в своей работе используют российский сегмент интернета либо размещённые в стране программно-аппаратные и технические средства.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал создать условия для возвращения в Россию уехавших специалистов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что IT-специалисты представляют для России большой интерес.

В декабре российский лидер Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека не стал оценивать поступок покинувших Россию граждан.