В Госдуму внесли законопроект о повышении до 30% НДФЛ для работающих из-за границы

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян.
В Госдуму внесли законопроект о повышении до 30% НДФЛ для работающих из-за границы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Документ опубликован в электронной базе палаты парламента.

Отмечается, что после утраты российского налогового резидентства с проживающих за рубежом будет взиматься НДФЛ в размере 30% вместо 13%.

Поправки касаются уехавших из страны, которые в своей работе используют российский сегмент интернета либо размещённые в стране программно-аппаратные и технические средства.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал создать условия для возвращения в Россию уехавших специалистов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что IT-специалисты представляют для России большой интерес.

В декабре российский лидер Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека не стал оценивать поступок покинувших Россию граждан.

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