В Госдуму внесли законопроект о повышении до 30% НДФЛ для работающих из-за границы
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Документ опубликован в электронной базе палаты парламента.
Отмечается, что после утраты российского налогового резидентства с проживающих за рубежом будет взиматься НДФЛ в размере 30% вместо 13%.
Поправки касаются уехавших из страны, которые в своей работе используют российский сегмент интернета либо размещённые в стране программно-аппаратные и технические средства.
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