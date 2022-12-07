Путин не стал давать оценку уехавшим из России гражданам

Российский лидер Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека не стал оценивать поступок покинувших Россию граждан.

«Не буду сейчас давать оценок тем, кто, как вы сказали, покидал страну в ходе мобилизации. Это отдельная тема», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что некоторые из уехавших из России могут думать, что это просто не их страна.

30 сентября посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что почти 60 тыс. россиян въехали в Финляндию после объявления частичной мобилизации.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в страну с 21 сентября въехали около 200 тыс. граждан России. Он добавил, что выехали из страны 147 тыс. россиян.