МВД Казахстана: с 21 сентября в страну въехали порядка 200 тысяч россиян
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Об этом пишет Tengrinews.kz.
Он добавил, что выехали из страны 147 тыс. россиян.
Также сообщается, что ИИН получили более 70 тыс. граждан России.
Ранее МВД Грузии сообщило о сокращении числа желающих пересечь границу граждан России.
Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также прокомментировал ситуацию с выезжающими из страны после объявления частичной мобилизации.