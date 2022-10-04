МВД Казахстана: с 21 сентября в страну въехали порядка 200 тысяч россиян

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в страну с 21 сентября въехали около 200 тыс. граждан России.

Об этом пишет Tengrinews.kz.

Он добавил, что выехали из страны 147 тыс. россиян.

Также сообщается, что ИИН получили более 70 тыс. граждан России.

Ранее МВД Грузии сообщило о сокращении числа желающих пересечь границу граждан России.

Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также прокомментировал ситуацию с выезжающими из страны после объявления частичной мобилизации.