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МВД Казахстана: с 21 сентября в страну въехали порядка 200 тысяч россиян

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Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в страну с 21 сентября въехали около 200 тыс. граждан России.
МВД Казахстана: с 21 сентября в страну въехали порядка 200 тысяч россиян
  • Legion-Media

Об этом пишет Tengrinews.kz.

Он добавил, что выехали из страны 147 тыс. россиян.

Также сообщается, что ИИН получили более 70 тыс. граждан России.

Ранее МВД Грузии сообщило о сокращении числа желающих пересечь границу граждан России. 

Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также прокомментировал ситуацию с выезжающими из страны после объявления частичной мобилизации.

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