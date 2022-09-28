Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с выезжающими из страны после объявления частичной мобилизации.

«Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что уже и машины бросают.

«Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали (на спецоперацию. — RT), это будет правильно», — добавил Володин.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло допустил возможность введения частичного режима чрезвычайной ситуации в районе КПП «Ларс» на границе с Грузией.

Он также заявил о необходимости развернуть там пункты временного размещения, поскольку «там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов».