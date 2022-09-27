Меняйло допустил возможность введения режима ЧС в Северной Осетии на границе с Грузией
- AP
- © Zurab Tsertsvadze
Он отметил, что со вчерашнего дня в регионе была развёрнута оперативная группа усиления на КПП «Ларс».
«Сейчас оценивается обстановка, и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации», — цитирует его РИА Новости.
Он также заявил о необходимости развернуть там пункты временного размещения, поскольку «там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов».
Ранее глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил об отсутствии причин для закрытия таможенно-пропускного пункта «Казбеги — Верхний Ларс» на границе с Россией.