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Меняйло допустил возможность введения режима ЧС в Северной Осетии на границе с Грузией

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в эфире «Соловьёв LIVE» допустил возможность введения частичного режима чрезвычайной ситуации в районе КПП «Ларс» на границе с Грузией.
Меняйло допустил возможность введения режима ЧС в Северной Осетии на границе с Грузией
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

Он отметил, что со вчерашнего дня в регионе была развёрнута оперативная группа усиления на КПП «Ларс». 

«Сейчас оценивается обстановка, и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил о необходимости развернуть там пункты временного размещения, поскольку «там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов».

Ранее глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил об отсутствии причин для закрытия таможенно-пропускного пункта «Казбеги — Верхний Ларс» на границе с Россией.

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