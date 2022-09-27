Глава МВД Грузии Гомелаури заявил об отсутствии причин для закрытия границы с Россией
- AP
«Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?» — цитирует его ТАСС.
Министр напомнил, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2011 году встречал приезжих и раздавал им по бутылке вина, приглашая в страну.
Ранее депутат парламента Грузии Мамулашвили заявила, что с 26 сентября Грузия может закрыть границы для россиян призывного возраста.
Впоследствии пеший переход через границу с Грузией разрешили на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии.
В генеральном консульстве России в Трабзоне сообщали, что некоторым россиянам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины.