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Глава МВД Грузии Гомелаури заявил об отсутствии причин для закрытия границы с Россией

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Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил об отсутствии причин для закрытия таможенно-пропускного пункта «Казбеги — Верхний Ларс» на границе с Россией.
Глава МВД Грузии Гомелаури заявил об отсутствии причин для закрытия границы с Россией
  • AP

«Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?» — цитирует его ТАСС.

Министр напомнил, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2011 году встречал приезжих и раздавал им по бутылке вина, приглашая в страну.

Ранее депутат парламента Грузии Мамулашвили заявила, что с 26 сентября Грузия может закрыть границы для россиян призывного возраста.

Впоследствии пеший переход через границу с Грузией разрешили на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

В генеральном консульстве России в Трабзоне сообщали, что некоторым россиянам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины.

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