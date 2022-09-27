Пеший переход через границу с Грузией разрешили на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии

Пеший переход через границу с Грузией разрешён на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

Об этом сообщили в МВД России по региону.

Отмечается, что министр внутренних дел по РСО — Алания генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провёл выездное совещание на пункте пропуска «Верхний Ларс».

«По результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

Ранее депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили со ссылкой на заявление правительства сообщила, что с 26 сентября Грузия может закрыть границы для россиян призывного возраста.