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Генконсульство в Трабзоне: пограничники в Грузии не пускают некоторых россиян в страну

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В генеральном консульстве России в Трабзоне сообщили, что некоторым россиянам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины.
Генконсульство в Трабзоне: пограничники в Грузии не пускают некоторых россиян в страну
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом информирует РБК.

«К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют», — уточнили в представительстве.

Ранее власти Грузии заявляли, что не намерены вводить визовый режим для россиян.

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