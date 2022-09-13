Генконсульство в Трабзоне: пограничники в Грузии не пускают некоторых россиян в страну

В генеральном консульстве России в Трабзоне сообщили, что некоторым россиянам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины.

Gettyimages.ru

© Westend61