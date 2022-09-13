Генконсульство в Трабзоне: пограничники в Грузии не пускают некоторых россиян в страну
В генеральном консульстве России в Трабзоне сообщили, что некоторым россиянам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины.
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Об этом информирует РБК.
«К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют», — уточнили в представительстве.
Ранее власти Грузии заявляли, что не намерены вводить визовый режим для россиян.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»