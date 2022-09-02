Грузия не намерена вводить визовый режим для россиян

Власти Грузии не намерены вводить визовый режим для российских граждан, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим», — приводит РИА Новости слова Кобахидзе на брифинге.

По его словам, требования о введении виз являются «спекуляциями».

Он отметил, что действующие власти заинтересованы в отсутствии рисков, связанных с пребыванием россиян в Грузии.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением ЕС о приостановке соглашения об упрощённой выдаче виз.