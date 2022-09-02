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Грузия не намерена вводить визовый режим для россиян

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Власти Грузии не намерены вводить визовый режим для российских граждан, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим», — приводит РИА Новости слова Кобахидзе на брифинге.

По его словам, требования о введении виз являются «спекуляциями».

Он отметил, что действующие власти заинтересованы в отсутствии рисков, связанных с пребыванием россиян в Грузии.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением ЕС о приостановке соглашения об упрощённой выдаче виз.

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