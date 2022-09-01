МИД: Россия может принять меры в ответ на приостановку ЕС облегчённого визового режима

Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением ЕС о приостановке соглашения об упрощённой выдаче виз.

«Не собираемся уподобляться Евросоюзу в неразумной политике «сжигания мостов» между людьми, но вместе с тем оставляем за собой право на ответные меры по защите интересов наших граждан и обеспечению собственной национальной безопасности», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Она отметила, что решение ЕС о приостановке соглашения по визам является очередным подтверждением враждебности Брюсселя к России.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что России не нужно самоизолироваться и коллективно наказывать граждан Евросоюза в ответ на введённые ЕС ограничения по шенгенским визам.