военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД: Россия может принять меры в ответ на приостановку ЕС облегчённого визового режима

Короткая ссылка
Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением ЕС о приостановке соглашения об упрощённой выдаче виз.
МИД: Россия может принять меры в ответ на приостановку ЕС облегчённого визового режима
  • РИА Новости

«Не собираемся уподобляться Евросоюзу в неразумной политике «сжигания мостов» между людьми, но вместе с тем оставляем за собой право на ответные меры по защите интересов наших граждан и обеспечению собственной национальной безопасности», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Она отметила, что решение ЕС о приостановке соглашения по визам является очередным подтверждением враждебности Брюсселя к России.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что России не нужно самоизолироваться и коллективно наказывать граждан Евросоюза в ответ на введённые ЕС ограничения по шенгенским визам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить