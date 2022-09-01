Лавров: России не нужно наказывать граждан ЕС в ответ на визовые шенгенские ограничения
«Запад будет закрываться... Но мы не будем самоизолироваться. Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться и коллективно наказывать граждан Евросоюза», — сказал он.
По словам Лаврова, у российской стороны есть «любимые персонажи», которые уже помечены в санкционных списках Москвы.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.
В МИД России пообещали ответ на решение ЕС.