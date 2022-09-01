В Кремле заявили, что приостановка ЕС облегчённого визового режима затронет и европейцев

Приостановка Евросоюзом облегчённого визового режима с Россией затронет и европейцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это плохо для россиян, потому что визу будет получать дольше и сложнее, скорее всего. Мы не знаем точно, как это будет, но, скорее всего, будет дольше и сложнее. Конечно, введение в бездействие этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев», — заявил Песков.

Он назвал данное решение нелепым.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением ЕС о приостановке соглашения об упрощённой выдаче виз.