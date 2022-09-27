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Минобороны России сообщило, что не будет просить Казахстан и Грузию о возвращении россиян 

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Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.
Минобороны России сообщило, что не будет просить Казахстан и Грузию о возвращении россиян 
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны заявили, что министерство не направляло этим странам подобных обращений, не разрабатывало их и не планирует этого делать.

Ранее Минобороны России сообщило, что ограничения на передвижение граждан при частичной мобилизации не предусмотрены.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.

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