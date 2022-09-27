Минобороны России сообщило, что не будет просить Казахстан и Грузию о возвращении россиян 

Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны заявили, что министерство не направляло этим странам подобных обращений, не разрабатывало их и не планирует этого делать.

Ранее Минобороны России сообщило, что ограничения на передвижение граждан при частичной мобилизации не предусмотрены.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.