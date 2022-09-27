Подлежащим призыву россиянам вручают повестки на границе с Грузией

Гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией, заявили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

По словам собеседника ТАСС, на границе с государством работает оперативная группа по призыву, в составе которой числятся представители военкомата и органы представительной власти.

«Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные, что подлежит, то в этом случае ему вручают повестку», — сказал он.

Ранее стало известно, что пеший переход через границу с Грузией разрешили на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

Региональное управление МВД сообщило, что на КПП на границе с Грузией развернут мобилизационный пункт военкомата.

В генеральном консульстве России в Трабзоне сообщали, что некоторым россиянам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины.