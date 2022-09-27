военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Подлежащим призыву россиянам вручают повестки на границе с Грузией

Короткая ссылка
Гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией, заявили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
Подлежащим призыву россиянам вручают повестки на границе с Грузией
  • AP
  • © Luis Alvarez

По словам собеседника ТАСС, на границе с государством работает оперативная группа по призыву, в составе которой числятся представители военкомата и органы представительной власти.

«Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные, что подлежит, то в этом случае ему вручают повестку», — сказал он.

Ранее стало известно, что пеший переход через границу с Грузией разрешили на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

Региональное управление МВД сообщило, что на КПП на границе с Грузией развернут мобилизационный пункт военкомата.

В генеральном консульстве России в Трабзоне сообщали, что некоторым россиянам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить