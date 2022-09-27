МВД: на КПП на границе с Грузией развернут мобилизационный пункт военкомата

Мобилизационный пункт военкомата в ближайшее время развернут на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией.

Об этом сообщает МВД России по региону.

«На КПП в ближайшее время будет развёрнут мобилизационный пункт военкомата», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что пеший переход через границу с Грузией разрешили на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

Ранее депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили со ссылкой на заявление правительства сообщила, что с 26 сентября Грузия может закрыть границы для россиян призывного возраста.