МВД: на КПП на границе с Грузией развернут мобилизационный пункт военкомата
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Об этом сообщает МВД России по региону.
«На КПП в ближайшее время будет развёрнут мобилизационный пункт военкомата», — говорится в сообщении.
Также стало известно, что пеший переход через границу с Грузией разрешили на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии.
Ранее депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили со ссылкой на заявление правительства сообщила, что с 26 сентября Грузия может закрыть границы для россиян призывного возраста.