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В Грузии сообщили о сокращении потока россиян на границе

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Число желающих пересечь границу с Грузией россиян сократилось на всех погранпунктах, сообщили в МВД страны.
В Грузии сообщили о сокращении потока россиян на границе
  • Gettyimages.ru

«Поток пассажиров в пункте пропуска «Дарьял» значительно уменьшился. Также уменьшилось количество пересечений границы гражданами Российской Федерации на всех пограничных пунктах пропуска Грузии», — следует из заявления ведомства.

В период с 28 по 29 сентября в Грузию прибыли более 9,5 тыс. россиян, уехали 5,4 тыс. российских граждан.

Автомобильное движение в указанном пункте пропуска вернулось к прежнему режиму, благодаря чему удалось восстановить транзитное движение.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее заявил о стабилизации ситуации на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией.

Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.

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