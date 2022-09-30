В Грузии сообщили о сокращении потока россиян на границе

Число желающих пересечь границу с Грузией россиян сократилось на всех погранпунктах, сообщили в МВД страны.

«Поток пассажиров в пункте пропуска «Дарьял» значительно уменьшился. Также уменьшилось количество пересечений границы гражданами Российской Федерации на всех пограничных пунктах пропуска Грузии», — следует из заявления ведомства.

В период с 28 по 29 сентября в Грузию прибыли более 9,5 тыс. россиян, уехали 5,4 тыс. российских граждан.

Автомобильное движение в указанном пункте пропуска вернулось к прежнему режиму, благодаря чему удалось восстановить транзитное движение.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее заявил о стабилизации ситуации на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией.

Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.