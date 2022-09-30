Власти Северной Осетии заявили о стабилизации ситуации на границе с Грузией

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о стабилизации ситуации на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией.

«По данным, которые предоставляет таможенная служба, на подъезде к КПП обстановка спокойная. Выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены. Полосы на въезд свободны», — сообщил Меняйло в Telegram.

Он отметил, что очередь легковых автомобилей сегодня составляет 2580 единиц, что на тысячу меньше, чем три дня назад. Определённые сложности есть на пункте пропуска на территории Грузии.

Ранее в пресс-службе правительства Северной Осетии заявили, что гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.