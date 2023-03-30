В России расширили перечень организаций, гранты которых освобождаются от НДФЛ
- РИА Новости
«В обновлённый список вошли Кубанский научный фонд, Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Всего в перечне числятся теперь 36 организаций, которые поддерживают деятелей науки, культуры и искусства.
Ранее Министерство внутренних дел России выступило с предложением снижать оплату НДФЛ для мигрантов за хорошее владение русским языком и таким образом стимулировать его изучение.