«Объявлен в розыск»: СК предъявил обвинение журналисту Попкову по делу об убийстве военкора Татарского
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В рамках уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, в розыск объявлен ещё один фигурант — журналист Роман Попков.
«В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков*, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Руководство совершением террористического акта»)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, Попков вёл переписку с Дарьей Треповой* в соцсетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения теракта. Впоследствии девушка принесла в кафе статуэтку, начинённую взрывчаткой. Произошёл взрыв, ставший причиной гибели военного корреспондента.
«Следствие продолжает устанавливать иных лиц, причастных к теракту, и все обстоятельства совершённого преступления», — указали в Следкоме.
1 июня информация о розыске Попкова по уголовной статье появилась в базе МВД. В апреле ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла на себя так называемая питерская колонна «Национальной республиканской армии» (НРА). При этом их заявление появилось в том числе в Telegram-канале, связанном с Романом Попковым.
Напомним, 2 апреля произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где свой творческий вечер проводил военкор Максим Фомин, известный как Владлен Татарский. В результате теракта погиб сам военкор, ранения получили более 50 человек.
Решением Басманного суда Москвы Дарья Трепова была отправлена под арест до 2 июня 2023 года. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест до 2 сентября.
Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт, совершённый организованной группой, повлёкший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершённое организованной группой».
Как указывают в ФСБ, организаторами теракта в кафе Петербурга являются спецслужбы Украины и их агентура из российских оппозиционеров.Также на russian.rt.com Прибыл из Киева: МВД объявило в розыск подозреваемого соучастника убийства военкора Татарского Юрия Денисова
Также было установлено, что гражданин Украины Юрий Денисов, член украинской диверсионно-террористической группы, причастен к преступлению. Мужчину объявили в международный розыск. По данным ФСБ, именно он передал Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
Как выяснил RT, уроженец города Снежного в ДНР до 2019 года регулярно ездил в Россию на старом Mercedes — в общей сложности он пересекал границу 35 раз. Он публиковал в социальных сетях плакаты со свастикой и с символикой террористической организации «Азов»**.
Один из знакомых Денисов охарактеризовал его как «наглого и конфликтного» человека. Последний раз Юрий приезжал в Снежное в 2016 году, но не распространялся о том, чем занимается.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.
** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.