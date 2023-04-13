Подозреваемый в причастности к теракту в Петербурге Денисов любил делать фото с оружием

Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к теракту в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский, любил фотографироваться с оружием.

Как удалось выяснить RT, мужчина работал на разных охранных предприятиях, любил фотографироваться с оружием и постоянно посещал Россию.

Украинец был прописан в городе Снежное (ДНР), до 2019 года постоянно ездил на старом Mercedes на российскую территорию. По подсчётам канала, он 35 раз пересекал границу.

В России 35-летний мужчина снимал жильё то во Владимирской области, то в Сургуте, то под Самарой, а искал работу в основном в ЧОПах через «Авито».

При этом за 2014 год у него есть фото с Майдана. А на последнем снимке из соцсетей он стоит вместе с киевлянкой, с которой у них, предположительно, есть общий ребёнок.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что спецслужбе вместе с СК России удалось установить личность соучастника теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский. По данным ведомства, им является гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения.

Как рассказала РИА Новости знакомый Денисова, он работал в СБУ — и это не было тайной.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.