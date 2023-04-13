РИА Новости: подозреваемый в причастности к теракту в Петербурге Денисов работал в СБУ

Украинец Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к теракту в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский, работал в СБУ.

Об этом РИА Новости заявил его знакомый.

«Юрий работал в СБУ, для соседей это не является секретом», — сказал он.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что спецслужбе вместе с СК России удалось установить личность соучастника теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский. По данным ведомства, им является гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.