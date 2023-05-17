Прибыл из Киева: МВД объявило в розыск подозреваемого соучастника убийства военкора Татарского Юрия Денисова

В базе МВД появилась информация о международном розыске гражданина Украины Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к теракту в санкт-петербургском кафе, где при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Ранее ФСБ сообщала, что именно Денисов передал исполнительнице теракта Дарье Треповой статуэтку с взрывчатым веществом. По данным спецслужб, после теракта Денисов покинул Россию и уехал в Турцию.

Гражданина Украины Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, объявили в международный розыск. Соответствующая информация размещена в официальной базе розыска МВД России.

«Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Место рождения — город Снежное, Донецкая область, Украина. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке Денисова в базе ведомства.

На сайте МВД нет информации, по какой именно статье разыскивается Денисов, в базе также не указана его национальность.

Военкор Максим Фомин (известный под псевдонимом Владлен Татарский) погиб при взрыве в петербургском кафе «Стрит-бар» 2 апреля. Гостья творческого вечера с участием Татарского Дарья Трепова принесла в подарок военкору статуэтку, внутри которой находилось взрывчатое вещество. В результате взрыва Владлен Татарский погиб на месте, пострадали более 40 человек.

© МВД РФ

Причастные к теракту

Взрыв признали терактом, Дарью Трепову задержали и поместили под арест до 2 июня. Сейчас она проходит как обвиняемая по делу о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). На допросе Трепова призналась, что выполняла задание украинских кураторов. В сети она познакомилась с украинским антивоенным активистом, который сулил ей переезд в Киев и работу в одном из СМИ в обмен на сотрудничество.

От девушки требовалось, в частности, войти в доверие к военкору Владлену Татарскому. С этой целью Трепова посещала его встречи с читателями, на одной из которых познакомилась с военкором под вымышленным именем. На мероприятии в петербургском баре она передала ему гипсовый бюст, изображающий военкора. Внутри было взрывное устройство. Трепова утверждает, что не знала о содержимом «подарка» и сожалеет о содеянном.

Национальный антитеррористический комитет также сообщал, что девушка была сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Навального и ранее уже привлекалась к ответственности за участие в акциях этой организации. Организатором теракта в Санкт-Петербурге НАК назвал украинские спецслужбы.

13 апреля в ФСБ России сообщили о причастности к убийству Владлена Татарского гражданина Украины Юрия Денисова — по версии спецслужбы, именно он передал Треповой начинённую взрывчаткой статуэтку, предназначавшуюся военкору.

«Установлено, что убийство М. Фомина вместе с Д. Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения, который посредством сервиса экспресс-доставки через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора», — сообщали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, в феврале 2023 года Юрий Денисов прибыл в Россию из Киева через территорию Латвии по заданию украинских спецслужб, в РФ он купил машину. Он должен был следить за военкором Татарским, собирать сведения о его перемещениях и об образе жизни.

После теракта 3 апреля Юрий Денисов покинул Россию, отправившись в Турцию транзитом через Армению.

Что известно о Денисове

Причастный к теракту в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, гражданин Украины Юрий Денисов до 2019 года регулярно ездил в Россию на старом Mercedes — по подсчётам RT, в общей сложности он пересекал границу 35 раз.

В России 35-летний мужчина снимал жильё то во Владимирской области, то в Сургуте, то под Самарой, а искал работу в основном на частных охранных предприятиях через «Авито».

В соцсетях Денисова есть фото с «майдана» 2014 года, а на последнем снимке из его соцсетей он стоит вместе с киевлянкой, с которой у них, предположительно, есть общий ребёнок.

Помимо этого, Юрий Денисов любил фотографироваться с оружием и публиковал в социальных сетях плакаты со свастикой и с символикой террористической организации «Азов»**. Об этом, в частности, рассказал RT один из его знакомых. Источник также упомянул, что Денисов в 2014 году переехал в Мариуполь.

Другой собеседник (родом из Снежного в ДНР, как и Денисов) в беседе с RT охарактеризовал Юрия как «наглого и конфликтного» человека.

По его словам, последний раз Денисов приезжал в Снежное в 2016 году, встречался со знакомыми, но не распространялся о том, чем занимается. До отъезда Юрий Денисов жил с матерью в своём старом доме.

«По-моему, она даже не родная и взяла Юру из детдома. Здесь он крутился с какой-то девчонкой, Настя звали, но судачили, что она его бортанула и он уехал лет десять назад. Его отца никто никогда не видел», — отмечал собеседник RT.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.