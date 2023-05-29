В суд поступило ходатайство о продлении ареста обвиняемой в теракте в Петербурге Треповой
- РИА Новости
Об этом сообщили RT в суде.
Следствие просит продлить арест Треповой до 2 сентября.
Ранее Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов Дарью Трепову.
Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
4 апреля СК предъявил Треповой обвинения по делу о теракте.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 28.04.2023.