В суд поступило ходатайство о продлении ареста обвиняемой в теракте в Петербурге Треповой

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении ареста Дарьи Треповой*, обвиняемой по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Об этом сообщили RT в суде.

Следствие просит продлить арест Треповой до 2 сентября.

Ранее Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов Дарью Трепову.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля СК предъявил Треповой обвинения по делу о теракте.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 28.04.2023.