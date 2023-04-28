Росфинмониторинг внёс Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов Дарью Трепову, обвиняемую по делу о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

РИА Новости

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