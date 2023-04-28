Росфинмониторинг внёс Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица 1. Трепова Дарья Евгеньевна», — говорится в заявлении.
Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, отклонив жалобу защиты фигурантки.
Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
4 апреля СК предъявил Треповой обвинения по делу о теракте.