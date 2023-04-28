Росфинмониторинг внёс Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов Дарью Трепову, обвиняемую по делу о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
Росфинмониторинг внёс Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица 1. Трепова Дарья Евгеньевна», — говорится в заявлении.

Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, отклонив жалобу защиты фигурантки.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля СК предъявил Треповой обвинения по делу о теракте.

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