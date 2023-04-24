Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемую в теракте в Петербурге Трепову

Мосгорсуд оставил в СИЗО Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, отклонив жалобу защиты фигурантки.

Об этом информирует РИА Новости.

Суд признал законным арест Треповой и оставил без изменений постановление Басманного районного суда Москвы, который 4 апреля арестовал обвиняемую на два месяца.

В ходе заседания суда Трепова заявила, что безумно сожалеет о произошедшем.

Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля СК предъявил Треповой обвинения по делу о теракте.