Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемую в теракте в Петербурге Трепову
Об этом информирует РИА Новости.
Суд признал законным арест Треповой и оставил без изменений постановление Басманного районного суда Москвы, который 4 апреля арестовал обвиняемую на два месяца.
В ходе заседания суда Трепова заявила, что безумно сожалеет о произошедшем.
Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
4 апреля СК предъявил Треповой обвинения по делу о теракте.