Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемую в теракте в Петербурге Трепову

Короткая ссылка
Мосгорсуд оставил в СИЗО Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, отклонив жалобу защиты фигурантки.

Об этом информирует РИА Новости.

Суд признал законным арест Треповой и оставил без изменений постановление Басманного районного суда Москвы, который 4 апреля арестовал обвиняемую на два месяца.

В ходе заседания суда Трепова заявила, что безумно сожалеет о произошедшем.

Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля СК предъявил Треповой обвинения по делу о теракте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить