Обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова заявила, что безумно сожалеет о произошедшем

Обвиняемая по делу о теракте в петербургском кафе Дарья Трепова заявила, что безумно сожалеет о произошедшем.

Об этом она заявила в зале Мосгорсуда.

«Я возражаю против закрытия заседания. В таком случае я хочу сказать, что безумно сожалею о произошедшем, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших», — цитирует её РИА Новости.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

Как сообщил RT, ответственность за организацию убийства Татарского взяла на себя организация «Национальная республиканская армия».