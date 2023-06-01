МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова
- РИА Новости
Информация о розыске Попкова по уголовной статье появилась в базе МВД.
Подробности не уточняются.
Сам Попков заявлял, что общался с Треповой в соцсетях на тему журналистики, но якобы не отдавал ей приказов.
Как сообщал RT, в 2014 году Попков уехал в Киев, поддержав там новую украинскую власть.
Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. В результате теракта был убит Владлен Татарский. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Она арестована.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.
** Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.