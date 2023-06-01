МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова*, который, по данным СМИ, мог завербовать Дарью Трепову**, задержанную после теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и более 40 человек пострадали.

Информация о розыске Попкова по уголовной статье появилась в базе МВД.

Подробности не уточняются.

Сам Попков заявлял, что общался с Треповой в соцсетях на тему журналистики, но якобы не отдавал ей приказов.

Как сообщал RT, в 2014 году Попков уехал в Киев, поддержав там новую украинскую власть.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. В результате теракта был убит Владлен Татарский. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Она арестована.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

** Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.