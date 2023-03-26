Сбит комплексом РЭБ: в Минобороны РФ сообщили о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области

Днём 26 марта киевский режим осуществил атаку беспилотником «Стриж» (Ту-141) в Тульской области, сообщили в Минобороны России. Аппарат был сбит комплексом РЭБ «Поле-21» и упал в районе Киреевска. По данным регионального Минздрава, в результате пострадали три человека. Как сообщили местные власти, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

26 марта киевский режим осуществил попытку атаки беспилотником «Стриж» (Ту-141) в Тульской области. Как отметили в Минобороны, развёрнутая в области группировка российских средств противовоздушной обороны обеспечивает надежное прикрытие с этого направлении.

«В частности, комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населённого пункта Киреевск Тульской области», — говорится в сообщении Минобороны.

На месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны, МЧС России и правоохранительных органов.

Как отметили ранее в пресс-службе регионального кабмина, Дюмин был оперативно проинформирован о происшествии, глава региона осуществляет координацию работы всех служб и дальнейших действий.

«В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет», — заключили в комитете Тульской области по региональной безопасности.

В свою очередь, представитель Единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС) указал, что взрыв произошёл в 15:19 по адресу: улица Дорожников, 29, город Киреевск. В результате инцидента повреждены три многоквартирных дома и четыре хозяйственные постройки.

Как сообщили в Минздраве региона, в результате взрыва пострадали три человека.

«Одному пострадавшему оказана помощь на месте. Ещё одна пострадавшая доставлена в медучреждение, её жизни и здоровью ничто не угрожает», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Ещё один человек обратился в медицинское учреждение самостоятельно.

Атаки украинских БПЛА

Ранее на этой неделе в Севастополе была отражена атака надводных беспилотников. В результате ЧП никто не пострадал, в ряде зданий были выбиты стёкла.

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработала ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — писал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

В конце февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал установить обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения БПЛА для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея.

В Минобороны РФ указывали, что украинские БПЛА были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

«Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полёта. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанёс вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», — говорилось в сообщении ведомства.

В декабре киевский режим попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево и Энгельс. Как отмечали в МО, погибли трое военнослужащих, ещё четверо получили ранения.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, ВСУ использовали в качестве беспилотников модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж».