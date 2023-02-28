Бастрыкин поручил расследовать попытки ВСУ атаковать объекты в регионах России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения БПЛА для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.

«Председатель СК России поручил... детально установить все обстоятельства предпринятых со стороны Украины попыток применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что беспилотник упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна.

Минобороны России также сообщило, что в ночь на вторник, 28 февраля, украинскими военными была предпринята попытка применения беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее.