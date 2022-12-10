Небензя заявил, что атаковавшие российские аэродромы БПЛА наводились системой GPS США
По его словам, которые приводит ТАСС, ВСУ использовали в качестве беспилотников модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж».
5 декабря Министерство обороны России сообщило, что киевский режим утром попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево и Энгельс.
Позднее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя».