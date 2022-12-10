Небензя заявил, что атаковавшие российские аэродромы БПЛА наводились системой GPS США

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые предприняли попытку атаковать российские аэродромы Дягилево и Энгельс, наводились на цель при помощи спутниковых данных, полученных из Соединённых Штатов.