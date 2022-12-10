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Небензя заявил, что атаковавшие российские аэродромы БПЛА наводились системой GPS США

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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые предприняли попытку атаковать российские аэродромы Дягилево и Энгельс, наводились на цель при помощи спутниковых данных, полученных из Соединённых Штатов.

По его словам, которые приводит ТАСС, ВСУ использовали в качестве беспилотников модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж».

5 декабря Министерство обороны России сообщило, что киевский режим утром попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево и Энгельс.

Позднее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя».

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