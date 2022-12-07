Блинкен заявил, что США не поощряют Украину наносить удары по территории России
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«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности (для нанесения таких ударов. — RT)», — цитирует его ТАСС.
При этом Блинкен подчеркнул, что США с партнёрами полны решимости обеспечивать Украину необходимым оснащением для защиты своей территории.
Ранее Минобороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.