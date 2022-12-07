Блинкен заявил, что США не поощряют Украину наносить удары по территории России

США не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности (для нанесения таких ударов. — RT)», — цитирует его ТАСС.

При этом Блинкен подчеркнул, что США с партнёрами полны решимости обеспечивать Украину необходимым оснащением для защиты своей территории.

Ранее Минобороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.