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ООН призвала прекратить боевые действия после попыток атак ВСУ на российские аэродромы

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Представитель офиса Генсека ООН Стефани Тремблей заявила, что боевые действия на Украине необходимо остановить на фоне попытки ВСУ атаковать российские аэродромы.

«Когда у нас случаются подобные ситуации, у нас нет возможности проверить такую информацию. У меня нет комментария конкретно по этой ситуации», — приводит РИА Новости ответ Тремблей на просьбу прокомментировать сообщение об атаках на аэродромы.

По её словам, произошедшее является поводом напомнить о «необходимости достижения прекращения огня».

Накануне Минобороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

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