ООН призвала прекратить боевые действия после попыток атак ВСУ на российские аэродромы

Представитель офиса Генсека ООН Стефани Тремблей заявила, что боевые действия на Украине необходимо остановить на фоне попытки ВСУ атаковать российские аэродромы.

«Когда у нас случаются подобные ситуации, у нас нет возможности проверить такую информацию. У меня нет комментария конкретно по этой ситуации», — приводит РИА Новости ответ Тремблей на просьбу прокомментировать сообщение об атаках на аэродромы.

По её словам, произошедшее является поводом напомнить о «необходимости достижения прекращения огня».

Накануне Минобороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.