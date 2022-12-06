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Неизвестные обзванивают жителей Саратовской области от имени сотрудников Роспотребнадзора

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Неизвестные, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, звонят жителям Саратовской области и рекомендуют эвакуироваться. Как заявила пресс-служба федерального ведомства, оно не имеет отношения к этим звонкам и рекомендует сообщать о дезинформации в компетентные органы.
Неизвестные обзванивают жителей Саратовской области от имени сотрудников Роспотребнадзора
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«В адрес управления Роспотребнадзора по Саратовской области поступили обращения от жителей Саратовской области о поступающих звонках от неизвестных лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора неизвестные представляются сотрудниками Роспотребнадзора и «в связи с ЧС на аэродроме Энгельс советуют приобрести йодид калия, а также по возможности покинуть близлежащие районы.

В ведомстве призвали граждан «черпать информацию из официальных источников».

Накануне Минобороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево Рязанской области и Энгельс Саратовской области.

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