«Видим множество примеров готовности защищать будущее»: Путин заявил, что Россия столкнулась с угрозами безопасности
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- © Михаил Терещенко/ТАСС
Владимир Путин заявил, что Россия снова столкнулась с угрозами безопасности и суверенитету. Президент высказался об этом 8 марта в ходе церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня.
«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства — такое будущее, которое нужно именно нам самим», — сказал президент.
Вместе с тем, по его словам, лучшие качества человека всегда ярко проявляются во времена вызовов и испытаний.
Работа западных спецслужб против России
Ранее Путин заявил, что западные спецслужбы бросили против России дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы, что требует от Москвы соответствующей реакции.
Как подчеркнул президент в ходе заседания коллегии ФСБ в конце февраля 2023 года, необходимо защитить значимую информацию о системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК и критических технологиях.
Кроме того, глава государства также отметил готовность Запада прибегать к использованию против России террористов.
«Мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом», — сказал Путин.Также на russian.rt.com «Поставить заслон на пути диверсионных групп»: Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы
Президент подчеркнул, что на фоне сложившей ситуации необходимо отвечать на возникающие вызовы, используя весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств.
СВО необходима для обеспечения безопасности России
Кроме того, ранее Путин отметил, что на исторических рубежах России прямо сейчас идёт бой. На митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» в честь участников специальной военной операции, который состоялся 22 февраля, президент подчеркнул, что российские военные сражаются героически.
Глава государства также заявил, что участников СВО поддерживает вся страна. В этой связи он упомянул медработников, которые помогают бойцам восстанавливаться, а также отметил вклад в общее дело работников оборонных предприятий и транспортного сектора.
Президент развёрнуто высказался о ситуации в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля.
Он заявил, что СВО началась «ради защиты людей на наших исторических землях», для обеспечения безопасности России, а также для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сформировавшегося на Украине после переворота в 2014 году. Как отметил Путин, Москва делала всё возможное для того, чтобы разрешить ситуацию мирными средствами.
В то же время, отметил президент, обещания представителей западного мира о стремлении к урегулированию ситуации в Донбассе оказались ложью. Путин продолжил, сказав, что коллективный Запад всё больше поощрял неонацистов на террористические действия в Донбассе, натаскивая офицерский состав националистических батальонов и поставляя Киеву оружие.
Он напомнил, что Россия была открыта к диалогу с Западом, настаивая на том, что весь мир нуждается в неделимой, равной для всех государств системе безопасности. Президент подчеркнул, что Москва направила в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности в конце 2021 года, однако по принципиальным позициям этих документов был получен отказ.
По словам Путина, угроза нарастала с каждым днём, однако Россия не развязывала войну, а лишь использовала силу, чтобы её остановить. Как отметил президент, Запад организовал проект анти-России, в рамках которого создаются очаги нестабильности и конфликтов у российских границ.
Как подчеркнул президент, ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и киевском режиме.