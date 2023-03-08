«Видим множество примеров готовности защищать будущее»: Путин заявил, что Россия столкнулась с угрозами безопасности

Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград выдающимся женщинам России заявил, что страна вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету. В то же время глава государства отметил, что на фоне сложившейся ситуации существует много примеров готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее российского государства.

Владимир Путин заявил, что Россия снова столкнулась с угрозами безопасности и суверенитету. Президент высказался об этом 8 марта в ходе церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня.

«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства — такое будущее, которое нужно именно нам самим», — сказал президент.

Вместе с тем, по его словам, лучшие качества человека всегда ярко проявляются во времена вызовов и испытаний.

Работа западных спецслужб против России

Ранее Путин заявил, что западные спецслужбы бросили против России дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы, что требует от Москвы соответствующей реакции.

Как подчеркнул президент в ходе заседания коллегии ФСБ в конце февраля 2023 года, необходимо защитить значимую информацию о системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК и критических технологиях.

Кроме того, глава государства также отметил готовность Запада прибегать к использованию против России террористов.

«Мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что на фоне сложившей ситуации необходимо отвечать на возникающие вызовы, используя весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств.

СВО необходима для обеспечения безопасности России

Кроме того, ранее Путин отметил, что на исторических рубежах России прямо сейчас идёт бой. На митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» в честь участников специальной военной операции, который состоялся 22 февраля, президент подчеркнул, что российские военные сражаются героически.

Глава государства также заявил, что участников СВО поддерживает вся страна. В этой связи он упомянул медработников, которые помогают бойцам восстанавливаться, а также отметил вклад в общее дело работников оборонных предприятий и транспортного сектора.

Президент развёрнуто высказался о ситуации в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля.

Он заявил, что СВО началась «ради защиты людей на наших исторических землях», для обеспечения безопасности России, а также для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сформировавшегося на Украине после переворота в 2014 году. Как отметил Путин, Москва делала всё возможное для того, чтобы разрешить ситуацию мирными средствами.

В то же время, отметил президент, обещания представителей западного мира о стремлении к урегулированию ситуации в Донбассе оказались ложью. Путин продолжил, сказав, что коллективный Запад всё больше поощрял неонацистов на террористические действия в Донбассе, натаскивая офицерский состав националистических батальонов и поставляя Киеву оружие.

Он напомнил, что Россия была открыта к диалогу с Западом, настаивая на том, что весь мир нуждается в неделимой, равной для всех государств системе безопасности. Президент подчеркнул, что Москва направила в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности в конце 2021 года, однако по принципиальным позициям этих документов был получен отказ.

По словам Путина, угроза нарастала с каждым днём, однако Россия не развязывала войну, а лишь использовала силу, чтобы её остановить. Как отметил президент, Запад организовал проект анти-России, в рамках которого создаются очаги нестабильности и конфликтов у российских границ.

Как подчеркнул президент, ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и киевском режиме.