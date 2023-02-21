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Путин: Россия много лет предлагала Западу работу над совместной системой безопасности

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва много лет предлагала Западу работу над совместной системой безопасности.
Путин: Россия много лет предлагала Западу работу над совместной системой безопасности
  • РИА Новости

«Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом», — сказал он в послании к Федеральному собранию.

Путин добавил, что Россия настаивала, что весь мир нуждается в неделимой, равной для всех государств системе безопасности.

«(Мы. —  RT) много лет предлагали нашим партнёрам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией», — подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции.

RT ведёт прямую трансляцию.

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