Путин: Россия много лет предлагала Западу работу над совместной системой безопасности
- РИА Новости
«Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом», — сказал он в послании к Федеральному собранию.
Путин добавил, что Россия настаивала, что весь мир нуждается в неделимой, равной для всех государств системе безопасности.
«(Мы. — RT) много лет предлагали нашим партнёрам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией», — подчеркнул российский лидер.
Путин также заявил, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции.
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