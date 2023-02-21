Путин: Россия много лет предлагала Западу работу над совместной системой безопасности

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва много лет предлагала Западу работу над совместной системой безопасности.

«Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом», — сказал он в послании к Федеральному собранию.

Путин добавил, что Россия настаивала, что весь мир нуждается в неделимой, равной для всех государств системе безопасности.

«(Мы. — RT) много лет предлагали нашим партнёрам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией», — подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции.

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