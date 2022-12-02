«Наша задача — выполнить долг перед ними»: Путин призвал оказать всестороннюю поддержку раненным в ходе СВО военным

Владимир Путин в ходе встречи с людьми с ограничениями по здоровью и представителями общественных организаций подчеркнул важность оказания всесторонней поддержки военнослужащим, получившим тяжёлые ранения в ходе специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, эту категорию людей следует обеспечить всем необходимым для реабилитации «на качественном современном уровне». Наряду с этим президент высказался о поддержке людей с инвалидностью, отметив, что помощь им нужно оказывать с учётом индивидуальных особенностей.

Владимир Путин отметил важность поддержки военнослужащих, получивших тяжёлые травмы в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом президент высказался в ходе встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций, которая прошла 2 декабря.

«В зоне особого внимания — в первую очередь властей всех уровней — сейчас должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам, офицерам, получившим тяжёлые ранения в ходе специальной военной операции», — сказал Путин.

Как подчеркнул глава государства, эти люди должны быть обеспечены «на качественном современном уровне» всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации.

«Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои — с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними», — сказал президент.

Путин провёл встречу с инвалидами и представителями общественных организаций

Отметим, что 21 ноября Путин подписал закон, который устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции.

«Государство не замалчивает проблемы людей с инвалидностью»

В ходе состоявшейся 2 декабря встречи во вступительном слове президент высказался об общих положениях в вопросах поддержки людей с ограничениями по здоровью.

Глава государства отметил, что отношение к людям с особенностями по здоровью во всём мире считают показателем зрелости общества.

Также на russian.rt.com В условиях СВО: Путин поручил привести нормативы обеспеченности ВС РФ в соответствие с реальными потребностями

«И мы видим, что в современной России это отношение изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону», — сказал Путин, отметив, что «общество и государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью», а, напротив, уделяют всё больше внимания этим темам.

Глава государства также добавил, что огромную поддержку людям с ограничениями по здоровью оказывают общественные организации и благотворительные фонды. Кроме того, многие люди получают грантовую поддержку, в том числе по линии Фонда президентских грантов.

Также по теме Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям детей с ограниченными возможностями Совет Федерации одобрил закон о праве родителей детей с ограниченными возможностями здоровья использовать дополнительные выходные 24...

Путин также отметил, что для помощи людям с особенностями по здоровью нужно активно использовать возможности, которые сегодня способны дать отечественные высокотехнологичные отрасли. Глава государства подчеркнул, что современные разработки позволяют смягчить или почти полностью компенсировать физические ограничения, с которыми сталкивается человек.

В то же время Путин подчеркнул, что поддержку людей с инвалидностью необходимо выстраивать с учётом их индивидуальных потребностей.

«Действовать нужно не вообще, не абстрактно, опираясь на какие-то усреднённые показатели, а помогать, конечно, — во всяком случае, стремиться нужно к этому — конкретному человеку в его конкретной личной ситуации», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что в России насчитывается 10 млн людей с ограничениями по здоровью, в том числе сотни тысяч детей. Президент заявил, что нужно и дальше добиваться, чтобы все, кто нуждается в поддержке, «чувствовали плечо государства».

Занятость людей с инвалидностью

Одним из обсуждавшихся на встрече вопросов стала индексация пенсий для работающих людей с инвалидностью.

Соответствующий вопрос главе государства задал депутат Госдумы Олег Смолин. Парламентарий попросил проиндексировать пенсии работающим людям с ограниченными возможностями. Он также попросил, чтобы в стране поддерживали предприятия, созданные не только отдельными людьми с инвалидностью, но и общероссийскими общественными организациями.

«Посмотрим по всем этим вопросам, посмотрим обязательно. Это тонкая вещь, по работающим инвалидам, я понимаю, о чём вы говорите, в целом, в душе абсолютно с вами согласен. Надо на уровне правительства проработать», — сказал президент.

Наряду с этим он обратил внимание на показатель занятости среди людей с инвалидностью, отметив, что следует принять меры по улучшению этого результата.

«Мы, разумеется, все вместе должны предпринять усилия, для того чтобы снижать количество неработающих инвалидов... По поводу поддержки предприятий, которые созданы инвалидными организациями. Тоже я пометил для себя. Поработаем», — подчеркнул президент.