Львова-Белова: в десяти регионах России создадут дневные центры для детей-инвалидов
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Сеть центров дневного пребывания для детей с инвалидностью позволит родителям отдохнуть, а детям — социализироваться, обучиться бытовым навыкам, обрести хобби. Процедура создания центров дневного пребывания должна быть проста и доступна для муниципалитетов», — приводятся слова Львовой-Беловой на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребёнка.
В 2023 году центры появятся в 10 пилотных регионах России. Первым из них станет Пензенская область, пишет Newinform.
Ранее сообщалось, что два тюменских лагеря для детей с инвалидностью получат гранты после победы в конкурсе Минпросвещения России.