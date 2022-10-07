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Львова-Белова: в десяти регионах России создадут дневные центры для детей-инвалидов

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Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в качестве спикера на XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России подняла тему создания в стране центров дневного пребывания для детей с инвалидностью.
Львова-Белова: в десяти регионах России создадут дневные центры для детей-инвалидов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Сеть центров дневного пребывания для детей с инвалидностью позволит родителям отдохнуть, а детям — социализироваться, обучиться бытовым навыкам, обрести хобби. Процедура создания центров дневного пребывания должна быть проста и доступна для муниципалитетов», — приводятся слова Львовой-Беловой на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребёнка.

В 2023 году центры появятся в 10 пилотных регионах России. Первым из них станет Пензенская область, пишет Newinform.

Ранее сообщалось, что два тюменских лагеря для детей с инвалидностью получат гранты после победы в конкурсе Минпросвещения России.

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