В Тюменской области два лагеря для детей-инвалидов получат грантовую помощь

Два тюменских лагеря для детей с инвалидностью получат гранты после победы в конкурсе Минпросвещения России.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

Так, областной реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ «Родник» получит 6,8 млн рублей, а санаторно-оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина — 3,7 млн рублей.

Всего в конкурсе участвовали 59 организаций. Победителями стали 12 организаций отдыха и оздоровления из 11 российских регионов.

Ранее Inforeactor сообщал о старте федерального просветительского марафона российского общества «Знание», который состоялся в конце августа.