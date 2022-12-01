В Москве рассказали о помощи жителям Донбасса с инвалидностью

Москва продолжает оказывать помощь жителям ДНР и ЛНР, в том числе людям с инвалидностью.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«За ноябрь этого года столица отправила 18 000 единиц абсорбирующего белья и закупила около 4000 технических средств реабилитации для жителей ЛНР и ДНР», — заявил глава Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Также столица помогла обеспечить социальные учреждения Донбасса специальной мебелью и реабилитационным оборудованием.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области провели более 400 культурно-массовых мероприятий для детей из ЛНР и ДНР.