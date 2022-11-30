Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям детей с ограниченными возможностями
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Совфеда.
Отмечается, что это позволит родителям в удобное для них время более комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов.
Ранее сайт Newinform сообщал, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова в качестве спикера на XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России подняла тему создания в стране центров дневного пребывания для детей с инвалидностью.