Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям детей с ограниченными возможностями

Совет Федерации одобрил закон о праве родителей детей с ограниченными возможностями здоровья использовать дополнительные выходные 24 дня подряд.

Об этом говорится на сайте Совфеда.

Отмечается, что это позволит родителям в удобное для них время более комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов.

Ранее сайт Newinform сообщал, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова в качестве спикера на XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России подняла тему создания в стране центров дневного пребывания для детей с инвалидностью.