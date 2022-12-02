Президент России Владимир Путин пообещал обсудить тему индексации пенсий работающим инвалидам.

С инициативой поддержать общественные организации инвалидов и провести индексацию пенсий работающим лицам с ограниченными возможностями обратился депутат Госдумы Олег Смолин.

«Посмотрим по всем этим вопросам, посмотрим обязательно. Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чём вы говорите, в целом в душе абсолютно с вами согласен», — приводит РИА Новости слова Путина.

Президент России заявил о необходимости проработать данный вопрос на уровне правительства.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пенсии неработающих пенсионеров в стране с 1 января проиндексируют на 4,8%.