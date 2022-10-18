Поисково-спасательные работы завершены: число погибших при падении Су-34 возле дома в Ейске достигло 15

Число погибших в результате падения самолёта Су-34 и последующего пожара в жилом доме в Ейске возросло до 15. Общее количество пострадавших достигло 43, среди них девять детей, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. По её словам, 198 человек получили психологическую помощь. В свою очередь, глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте ЧП завершились поисково-спасательные работы. По его словам, на ремонт повреждённой части дома может уйти около пяти месяцев.

В результате падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске и последующего пожара погибли 15 человек, ещё 43 пострадали. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек (22 средней степени тяжести, трое — тяжёлой), в том числе две беременные и шестеро детей. Амбулаторное лечение — три пациента. Погибли 15 человек, в том числе трое детей. В 17:30 умер 51-летний пациент в ККБ №1», — написала она в своём Telegram-канале.

По её словам, 198 человек получили психологическую помощь.

Как сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев, в 16:00 мск на месте ЧП были завершены поисково-спасательные работы, после чего стартовали аварийно-восстановительные мероприятия. Он также отметил, что строение подлежит восстановлению, угрозы его обрушения нет. При этом жильцам подъездов, не пострадавших из-за ЧП, разрешено вернуться в свои квартиры.

«Ждём оценок экспертов по второму, третьему и четвёртому подъездам. Как только заключение будет готово, сможем приступить к восстановлению именно этой части дома. По оценкам, на восстановление этой части дома может уйти около пяти месяцев», — сказал глава Кубани в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщалось ранее, в доме, пострадавшем при ЧП, проживают около 600 человек. Власти Краснодарского края выплатят родным погибших по 1 млн рублей; пострадавшим в случае лёгкого вреда здоровью — по 200 тыс. рублей, в случае среднего и тяжкого — по 400 тыс. рублей.

В Ейском районе объявили трёхдневный, с 17 по 19 октября, траур по погибшим в результате падения самолёта. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи. Также будут приспущены флаги, сообщили ТАСС в районной администрации.

Кроме того, была запущена горячая линия по вопросам оказания помощи пострадавшим, а возле дома, во дворе которого потерпел крушение самолёт Су-34, местные жители устроили стихийный мемориал, куда приносят цветы, свечи и игрушки.

Произошедшая трагедия объединила жителей Ейска. Местный доброволец рассказал RT, что множество горожан приняли участие в сборе гуманитарной помощи пострадавшим.

«Очень много гуманитарной помощи привезли. Много сборов было для деток, нужны были питание, памперсы — и даже это уже в избытке. Многие люди помогают с доставкой. Все работают, у нас маленький город — все сплочённые», — сказал он.

Также по теме Спасатели завершили разбор завалов: в результате крушения Су-34 во дворе жилого дома в Ейске погибли 13 человек В результате крушения самолёта Су-34 во дворе одного из жилых домов Ейска погибли 13 человек, в том числе трое детей, сообщили в МЧС....

При этом жительница Ейска Татьяна заявила RT о решении разместить в своём частном доме семью из пострадавшей многоэтажки. «У меня мужа вчера мобилизовали, и у нас освободилась (жилплощадь. — RT)... Я сплю внизу с детьми, освободилась комната наверху. Мне такая идея пришла — я предложила», — пояснила женщина.

Основная версия — неисправность

Вечером 17 октября в Ейске при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение истребитель Су-34. Самолёт разбился во дворе одного из жилых кварталов, на месте падения произошло возгорание топлива. Экипаж бомбардировщика успел катапультироваться, оба пилота живы.

Следственный комитет России в качестве основной версии крушения рассматривает техническую неисправность воздушного судна. Изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, бортовые самописцы, необходимая документация. Проводится допрос лётчиков. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье «Нарушение правил полётов или подготовки к ним».

«Забирают последние фрагменты — хвостовую часть и две турбины. Следственный комитет РФ эвакуирует обломки, их специалисты соберут на Ейском аэродроме, чтобы восстановить конструкцию самолёта для проведения экспертизы и установить причину трагедии», — написал в Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.