Спасатели завершили разбор завалов: в результате крушения Су-34 во дворе жилого дома в Ейске погибли 13 человек

В результате крушения самолёта Су-34 во дворе одного из жилых домов Ейска погибли 13 человек, в том числе трое детей, сообщили в МЧС. При этом пострадали 19 человек, их лечение лично контролирует министр здравоохранения. Как сообщали в Минобороны РФ, истребитель-бомбардировщик потерпел крушение в Ейске при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта. По предварительным данным, причиной падения самолёта стало возгорание одного из двигателей. Лётчики успели катапультироваться, они живы.

Число погибших в результате падения военного самолёта Су-34 во дворе одного из жилых домов Ейска достигло 13. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела десяти погибших. Таким образом, общее число погибших — 13, в том числе трое детей, 19 человек пострадали в результате ЧС», — говорится в сообщении.

При этом в ходе поисково-спасательной операции были спасены 68 человек, свыше 360 эвакуированы.

Как отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, четверо из 19 пострадавших доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные отправлены в больницу Ейска.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко», — цитирует его РИА Новости.

Власти Краснодарского края окажут материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим. Родным погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим в случае лёгкого вреда здоровью — по 200 тыс. рублей, в случае среднего и тяжкого — 400 тыс. рублей. При этом денежные выплаты будут произведены при частичной или полной утрате имущества — 50 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно, кроме того, будут восстановлены квартиры либо предоставлены новые.

Вечером 17 октября в Ейске при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение истребитель Су-34. Самолёт разбился во дворе одного из жилых кварталов, на месте падения произошло возгорание топлива. Экипаж бомбардировщика успел катапультироваться, оба пилота живы.

«По докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения самолёта стало возгорание одного из двигателей при взлёте», — отметили в Минобороны РФ.

В доме, пострадавшем при ЧП, проживают около 600 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился установить местонахождение каждого из них. По его поручению всех эвакуированных разместили в ближайших санаториях.

После произошедшего Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолёта. Президент заслушал доклады по ситуации от губернатора Краснодарского края, а также министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы МЧС Александра Куренкова. Им было поручено направиться в Ейск.

Министры вместе с Вениамином Кондратьевым посетили пострадавших, доставленных в центральную районную больницу Ейска.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта. На место ЧП были направлены криминалисты центрального аппарата и сотрудники судебно-экспертного центра СК России. «Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — говорилось в сообщении.

Проверку также организовали органы прокуратуры Краснодарского края. Прокурор Сергей Табельский прибыл на место происшествия для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов.

«Его не подбили — он сам рухнул»

Как рассказал RT один из очевидцев, самолёт в Ейске упал практически сразу после взлёта.

«Его не подбили — он сам рухнул. Я проезжал мимо дома, когда он взорвался, по газам дал подальше. Видел парашют — он лежал на дороге. Говорят, что лётчик жив. Самолёт был полный горючки», — сказал собеседник.

Отметим, что крушение самолёта произошло рядом со школой №7 и детским садом №34 города Ейска. Оба здания находятся прямо за пострадавшим жилым домом.

«Во время случившегося в детском садике уже не было детей: всех забрали родители до 18 часов. Здание наше тоже не пострадало, даже окна не выбило. У нас учатся около 300 детей, есть и те, кто живёт в этом доме, но, насколько я знаю, никто из наших воспитанников не пострадал», — заявила RT сотрудница детсада.

При этом в момент ЧП в школе №7 находились ученики второй смены.

«Дети все эвакуированы, всё хорошо, отдали лично в руки родителям. Ищем деток, обзваниваем, чтобы убедиться, что никто не пострадал», — сообщила одна из сотрудниц общеобразовательного учреждения.