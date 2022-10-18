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В школе рядом с местом крушения самолёта в Ейске отменили занятия

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Занятия в школе города Ейска Краснодарского края, которая находится рядом с местом крушения самолёта Су-34, 18 октября проводиться не будут.

Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

«Школа не пострадала. Но занятий в школе не будет, чтобы дети сегодня рядом (с местом крушения самолёта. — RT) не находились», — цитирует его ТАСС.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

По последним данным, число погибших в результате ЧП в Ейске составляет 13 человек.

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