В школе рядом с местом крушения самолёта в Ейске отменили занятия
Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик.
«Школа не пострадала. Но занятий в школе не будет, чтобы дети сегодня рядом (с местом крушения самолёта. — RT) не находились», — цитирует его ТАСС.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
По последним данным, число погибших в результате ЧП в Ейске составляет 13 человек.