В школе рядом с местом крушения самолёта в Ейске отменили занятия

Занятия в школе города Ейска Краснодарского края, которая находится рядом с местом крушения самолёта Су-34, 18 октября проводиться не будут.

Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

«Школа не пострадала. Но занятий в школе не будет, чтобы дети сегодня рядом (с местом крушения самолёта. — RT) не находились», — цитирует его ТАСС.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

По последним данным, число погибших в результате ЧП в Ейске составляет 13 человек.