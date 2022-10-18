Минздрав России: в результате ЧП в Ейске погибли 13 человек

По последним данным, число погибших в результате ЧП в Ейске составляет 13 человек, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе 3 детей», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Он отметил, что 19 человек ранены, четверо доставлены в Краснодарскую краевую больницу, остальные проходят лечение в больнице Ейска.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.