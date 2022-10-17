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В Минобороны сообщили, что Су-34 потерпел крушение при наборе высоты в Ейске

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Самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны сообщили, что Су-34 потерпел крушение при наборе высоты в Ейске
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолёт Су-34», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Ранее местные жители выложили видео с места ЧП.

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