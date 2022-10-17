В Минобороны сообщили, что Су-34 потерпел крушение при наборе высоты в Ейске
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«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолёт Су-34», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
Ранее местные жители выложили видео с места ЧП.