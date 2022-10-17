Упал во дворе одного из жилых кварталов: что известно о крушении Су-34 в Ейске

Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта, заявили в Минобороны РФ. Самолёт разбился во дворе одного из жилых кварталов, после чего произошло возгорание топлива. Лётчики успели катапультироваться. По словам главы Краснодарского края, остатки самолёта потушены. По данным местного оперштаба, в ЧП погибли три человека, ещё 19 пострадали.