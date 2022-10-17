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Упал во дворе одного из жилых кварталов: что известно о крушении Су-34 в Ейске

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Сергей Гусаров
Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта, заявили в Минобороны РФ. Самолёт разбился во дворе одного из жилых кварталов, после чего произошло возгорание топлива. Лётчики успели катапультироваться. По словам главы Краснодарского края, остатки самолёта потушены. По данным местного оперштаба, в ЧП погибли три человека, ещё 19 пострадали.
Упал во дворе одного из жилых кварталов: что известно о крушении Су-34 в Ейске
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    • 17 октября 2022

      Открытое горение на месте пожара в жилом доме в Ейске ликвидировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

    • Оперштаб сообщает, что число погибших увеличилось до четырёх. Пострадали 25 человек.

    • Число погибших выросло до трёх, сообщает краевой оперштаб.

    • Согласно последним данным краевого оперштаба, два человека погибли. Число пострадавших выросло до 19, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

    • Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обломки самолёта потушены, пожар локализован. По его словам, эвакуация жильцов близлежащих домов отменена.

    • Замглавы Краснодарского края Анна Минькова заявила, что в Ейск направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, а также санавиацию и машины скорой помощи.

      «В Ейской ЦРБ развернули восемь операционных. Для тяжёлых пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом», — заявила она.

      По словам Миньковой, на дежурстве находятся восемь бригад хирургов, четыре травматолога, пять реаниматологов.

    • Оперштаб Краснодарского края сообщает, что эвакуированных жильцов разместят в ближайших санаториях. Ориентировочно в пострадавшем доме проживают около 600 человек.

      Отмечается, что глава региона распорядился установить местонахождение каждого из проживающих.

    • Сотрудница детского сада №34 города Ейска, который находится прямо за пострадавшим домом, рассказала RT, что здание не пострадало из-за крушения самолёта.

      «Во время случившегося в детском садике уже не было детей: всех забрали родители до 18 часов. Здание наше тоже не пострадало, даже окна не выбило. У нас учится около 300 детей, есть и те, кто живёт в этом доме, но, насколько я знаю, никто из наших воспитанников не пострадал», — сказала она.

    • Состояние дома в Ейске, пострадавшего в результате крушения Су-34.

      • Состояние дома в Ейске, пострадавшего в результате крушения Су-34.

    • По данным МЧС, два человека погибли и ещё 15 пострадали в результате ЧП с самолётом в Ейске.

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