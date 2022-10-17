В доме, пострадавшем в результате ЧП с самолётом в Ейске, проживают 600 человек
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оперштаба Краснодарского края.
«Ориентировочно в пострадавшем дома проживает 600 человек. Губернатор распорядился установить местонахождение каждого из проживающих в доме», — заявили в штабе.
Ранее в Минобороны заявили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.
В МЧС России сообщили о гибели двух человек после крушения Су-34 в Ейске.
Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.