В доме, пострадавшем в результате ЧП с самолётом в Ейске, проживают 600 человек

В доме, пострадавшем в результате крушения самолёта Су-34 в Ейске, проживают около 600 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оперштаба Краснодарского края.

«Ориентировочно в пострадавшем дома проживает 600 человек. Губернатор распорядился установить местонахождение каждого из проживающих в доме», — заявили в штабе.

Ранее в Минобороны заявили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

В МЧС России сообщили о гибели двух человек после крушения Су-34 в Ейске.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.