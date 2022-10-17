В МЧС сообщили о гибели двух человек после крушения Су-34 в Ейске
- РИА Новости
«Два человека погибли и 15 пострадали при падении самолёта в Ейске», — приводит ТАСС заявление.
Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 квартир, по предварительным данным, пострадало в результате падения самолёта Су-34 в Ейске.
Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.