В МЧС сообщили о гибели двух человек после крушения Су-34 в Ейске

Два человека погибли и ещё 15 госпитализированы в результате крушения самолёта Су-34 возле дома в одном из дворов Ейска. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Два человека погибли и 15 пострадали при падении самолёта в Ейске», — приводит ТАСС заявление.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 квартир, по предварительным данным, пострадало в результате падения самолёта Су-34 в Ейске.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.